Отношения испорчены: Политолог объяснил, что скрывается за встречей Трампа и Зеленского

Отношения между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом испорчены ещё с тех пор, как последний занимал кресло президента США, заявил политолог Юрий Светов, комментируя их встречу. Тем не менее, американский политик по какой-то причине согласился принять своего украинского собеседника.

«Вероятно, на Трампа было оказано очень сильное давление со стороны советников. Видимо, убедили увидеться, чтобы не пугать, что в случае своего избрания он сразу же прервёт всякие отношения с режимом Зеленского», — предположил эксперт.

По мнению политолога, Зеленский пытается наладить отношения с Трампом, опасаясь его победы на выборах президента. Тем не менее, ранее он допустил хамство в адрес бывшего американского лидера, заявив, мол, что он мало что понимает в вопросе решения конфликта в Незалежной.

Светов в беседе с «Москвой 24» также отметил, что Зеленский будет гордиться своей поездкой в США и требовать больше денег для Украины. Трамп же в случае победы на выборах может сократить финансирование и ужесточить контроль за денежными потоками.