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29 сентября, 14:03

Отношения испорчены: Политолог объяснил, что скрывается за встречей Трампа и Зеленского

Политолог Светов: Трамп мог встретиться с Зеленским под давлением советников

Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в США. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в США. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Отношения между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом испорчены ещё с тех пор, как последний занимал кресло президента США, заявил политолог Юрий Светов, комментируя их встречу. Тем не менее, американский политик по какой-то причине согласился принять своего украинского собеседника.

«Вероятно, на Трампа было оказано очень сильное давление со стороны советников. Видимо, убедили увидеться, чтобы не пугать, что в случае своего избрания он сразу же прервёт всякие отношения с режимом Зеленского», — предположил эксперт.

По мнению политолога, Зеленский пытается наладить отношения с Трампом, опасаясь его победы на выборах президента. Тем не менее, ранее он допустил хамство в адрес бывшего американского лидера, заявив, мол, что он мало что понимает в вопросе решения конфликта в Незалежной.

Светов в беседе с «Москвой 24» также отметил, что Зеленский будет гордиться своей поездкой в США и требовать больше денег для Украины. Трамп же в случае победы на выборах может сократить финансирование и ужесточить контроль за денежными потоками.

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Напомним, что Владимир Зеленский ради встречи с Дональдом Трампом отложил возвращение в Украину из США. Их переговоры продолжались около часа, в результате чего американский политик даже пообещал своему собеседнику посетить Незалежную.

Борис Эльфанд
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