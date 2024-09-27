Дональд Трамп пообещал Зеленскому посетить Украину
Экс-президент США и кандидат в президенты страны от республиканцев Дональд Трамп пообещать посетить Украину. В беседе с телеканалом Fox News он отметил, что не исключает новую встречу с Владимиром Зеленским.
«Очень даже может состояться», — отметил Трамп, отвечая на вопрос о переговорах с лидером киевского режима.
Как сообщал Life.ru, Владимир Зеленский приезжал в США, чтобы представить там свой «план победы». Он уже неделю находится в Штатах и даже успел выступить перед полупустым залом Генассамблеи ООН. Как уточнялось, что ради встречи с экс-хозяином Белого дома Зеленский отложил возвращение в Киев. По мнению политолога, Трамп выставил Зеленского слабым. Встреча всё же состоялась, переговоры политиков шли около часа.
Shutterstock / FOTODOM / lev radin