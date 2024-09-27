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27 сентября, 17:20

Дональд Трамп пообещал Зеленскому посетить Украину

Экс-президент США и кандидат в президенты страны от республиканцев Дональд Трамп пообещать посетить Украину. В беседе с телеканалом Fox News он отметил, что не исключает новую встречу с Владимиром Зеленским.

«Очень даже может состояться», — отметил Трамп, отвечая на вопрос о переговорах с лидером киевского режима.

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Как сообщал Life.ru, Владимир Зеленский приезжал в США, чтобы представить там свой «план победы». Он уже неделю находится в Штатах и даже успел выступить перед полупустым залом Генассамблеи ООН. Как уточнялось, что ради встречи с экс-хозяином Белого дома Зеленский отложил возвращение в Киев. По мнению политолога, Трамп выставил Зеленского слабым. Встреча всё же состоялась, переговоры политиков шли около часа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Александра Мышляева
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