«Для танго нужны двое»: Трамп начал встречу с Зеленским словами о Путине
Трамп начал встречу с Зеленским обещанием урегулировать конфликт на Украине
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / АР
В Нью-Йорке началась встреча кандидата в президенты США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который прибыл в Америку, чтобы показать свой разработанный «план победы» в противостоянии Украины и России.
«У нас [с Зеленским] хорошие отношения. И у меня также хорошие отношения с [президентом России] Владимиром Путиным. Думаю, если я одержу победу, то ещё до вступления в должность президента мы сможем найти решение, которое устроит обе стороны», — сказал на встрече кандидат в президенты США.
В ответ Зеленский выразил надежду на то, что у них с Трампом отношения лучше. Американский политик же добавил «для танго нужны двое».
Напомним, Владимир Зеленский поехал в США, чтобы представить там свой «план победы». Он уже неделю находится в Штатах и успел посетить заседание Генассамблеи ООН, но его выступление не вызвало ажиотажа, а зал казался полупустым. Также глава киевского режима уже пообщался с американским лидером Джо Байденом. Сперва в предвыборном штабе республиканца опровергли данные о готовящейся встрече украинского и американского политиков. Позже Трамп всё же анонсировал встречу с Зеленским в своём небоскрёбе в Нью-Йорке.