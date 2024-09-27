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«Для танго нужны двое»: Трамп начал встречу с Зеленским словами о Путине

Трамп начал встречу с Зеленским обещанием урегулировать конфликт на Украине

27 сентября, 14:41
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / АР

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / АР

В Нью-Йорке началась встреча кандидата в президенты США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который прибыл в Америку, чтобы показать свой разработанный «план победы» в противостоянии Украины и России.

«У нас [с Зеленским] хорошие отношения. И у меня также хорошие отношения с [президентом России] Владимиром Путиным. Думаю, если я одержу победу, то ещё до вступления в должность президента мы сможем найти решение, которое устроит обе стороны», — сказал на встрече кандидат в президенты США.

В ответ Зеленский выразил надежду на то, что у них с Трампом отношения лучше. Американский политик же добавил «для танго нужны двое».

Политолог раскрыл истинные мотивы Трампа на встрече с Зеленским
Политолог раскрыл истинные мотивы Трампа на встрече с Зеленским

Напомним, Владимир Зеленский поехал в США, чтобы представить там свой «план победы». Он уже неделю находится в Штатах и успел посетить заседание Генассамблеи ООН, но его выступление не вызвало ажиотажа, а зал казался полупустым. Также глава киевского режима уже пообщался с американским лидером Джо Байденом. Сперва в предвыборном штабе республиканца опровергли данные о готовящейся встрече украинского и американского политиков. Позже Трамп всё же анонсировал встречу с Зеленским в своём небоскрёбе в Нью-Йорке.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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