«Для танго нужны двое»: Трамп начал встречу с Зеленским словами о Путине Трамп начал встречу с Зеленским обещанием урегулировать конфликт на Украине 27 сентября, 14:41 Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / АР

В Нью-Йорке началась встреча кандидата в президенты США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который прибыл в Америку, чтобы показать свой разработанный «план победы» в противостоянии Украины и России.

«У нас [с Зеленским] хорошие отношения. И у меня также хорошие отношения с [президентом России] Владимиром Путиным. Думаю, если я одержу победу, то ещё до вступления в должность президента мы сможем найти решение, которое устроит обе стороны», — сказал на встрече кандидат в президенты США.

В ответ Зеленский выразил надежду на то, что у них с Трампом отношения лучше. Американский политик же добавил «для танго нужны двое».

Авторы Татьяна Миссуми