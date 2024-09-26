В Госдуме объяснили, почему шоумен Зеленский не смог собрать зал в Генассамблее ООН
Депутат Спиридонов – о выступлении Зеленского на ГА ООН: Полупустой зал
Полупустой зал во время выступления Владимира Зеленского в Генассамблее ООН. Фото © Getty Images / Michael M. Santiago
Владимир Зеленский не смог собрать полный зал во время выступления в Генассамблее ООН. Почему бывший шоумен больше не может удерживать внимание аудитории, Life.ru рассказал депутат Госдумы Александр Спиридонов.
Полупустой зал, люди, у которых на лицах нескрываемая скука — такая аудитория теперь у бывшего актёра Зеленского. Сидят они, бедолаги, и слушают этого не очень умного человека, потому что пока боятся пойти против его главного спонсора — США, боятся сказать: Ну сколько можно? Но зима близко, и скоро эти возгласы будут звучать всё громче.
По словам парламентария, до европейцев стало доходить, что все громогласные заявления главы киевского режима — просто сотрясение воздуха, а главная его цель — вытянуть из них денег побольше.
Напомним, Владиимир Зеленский сейчас находится с визитом в США. Ранее на Совбезе ООН он призвал «принудить» Россию к миру и отказался от переговоров. Затем он выступал в Генассамблее ООН, но ряд политиков решили проигнорировать его речь.