В Госдуме объяснили, почему шоумен Зеленский не смог собрать зал в Генассамблее ООН

Полупустой зал, люди, у которых на лицах нескрываемая скука — такая аудитория теперь у бывшего актёра Зеленского. Сидят они, бедолаги, и слушают этого не очень умного человека, потому что пока боятся пойти против его главного спонсора — США, боятся сказать: Ну сколько можно? Но зима близко, и скоро эти возгласы будут звучать всё громче.