Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 11:07

В Госдуме объяснили, почему шоумен Зеленский не смог собрать зал в Генассамблее ООН

Депутат Спиридонов – о выступлении Зеленского на ГА ООН: Полупустой зал

Полупустой зал во время выступления Владимира Зеленского в Генассамблее ООН. Фото © Getty Images / Michael M. Santiago

Полупустой зал во время выступления Владимира Зеленского в Генассамблее ООН. Фото © Getty Images / Michael M. Santiago

Владимир Зеленский не смог собрать полный зал во время выступления в Генассамблее ООН. Почему бывший шоумен больше не может удерживать внимание аудитории, Life.ru рассказал депутат Госдумы Александр Спиридонов.

Полупустой зал, люди, у которых на лицах нескрываемая скука — такая аудитория теперь у бывшего актёра Зеленского. Сидят они, бедолаги, и слушают этого не очень умного человека, потому что пока боятся пойти против его главного спонсора — США, боятся сказать: Ну сколько можно? Но зима близко, и скоро эти возгласы будут звучать всё громче.

Александр Спиридонов

Депутат Госдумы

Полупустой зал, люди, у которых на лицах нескрываемая скука — такая аудитория теперь у бывшего актёра Зеленского. Сидят они, бедолаги, и слушают этого не очень умного человека, потому что пока боятся пойти против его главного спонсора — США, боятся сказать: Ну сколько можно? Но зима близко, и скоро эти возгласы будут звучать всё громче.
Полупустой зал, люди, у которых на лицах нескрываемая скука — такая аудитория теперь у бывшего актёра Зеленского. Сидят они, бедолаги, и слушают этого не очень умного человека, потому что пока боятся пойти против его главного спонсора — США, боятся сказать: Ну сколько можно? Но зима близко, и скоро эти возгласы будут звучать всё громче.

По словам парламентария, до европейцев стало доходить, что все громогласные заявления главы киевского режима — просто сотрясение воздуха, а главная его цель — вытянуть из них денег побольше.

Зеленский сбежал от российского журналиста и вопроса о переговорах в Нью-Йорке
Зеленский сбежал от российского журналиста и вопроса о переговорах в Нью-Йорке

Напомним, Владиимир Зеленский сейчас находится с визитом в США. Ранее на Совбезе ООН он призвал «принудить» Россию к миру и отказался от переговоров. Затем он выступал в Генассамблее ООН, но ряд политиков решили проигнорировать его речь.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров