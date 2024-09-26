Зеленский сбежал от российского журналиста и вопроса о переговорах в Нью-Йорке

Владимир Зеленский сбежал от российского корреспондента ВГТРК Валентина Богданова, когда тот задал вопрос про переговоры с российской стороной. Момент побега главаря киевского режима в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке журналист показал в своём Telegram.

Журналист Валентин Богданов встретил Владимира Зеленского в здании ООН. Видео © Telegram / Валентин Богданов

«Почему не хотите переговоров с Россией? В чём проблема?» — спросил Богданов, когда Зеленский шёл со своей охраной в здании ООН.

На кадрах видно, как журналист спрашивает достаточно важный и интересующий многих россиян вопрос. Глава киевского режима отвечать не стал и молча поспешил уйти, не реагируя на Богданова.