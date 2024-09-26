Зеленский сбежал от российского журналиста и вопроса о переговорах в Нью-Йорке
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Владимир Зеленский сбежал от российского корреспондента ВГТРК Валентина Богданова, когда тот задал вопрос про переговоры с российской стороной. Момент побега главаря киевского режима в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке журналист показал в своём Telegram.
Журналист Валентин Богданов встретил Владимира Зеленского в здании ООН. Видео © Telegram / Валентин Богданов
«Почему не хотите переговоров с Россией? В чём проблема?» — спросил Богданов, когда Зеленский шёл со своей охраной в здании ООН.
На кадрах видно, как журналист спрашивает достаточно важный и интересующий многих россиян вопрос. Глава киевского режима отвечать не стал и молча поспешил уйти, не реагируя на Богданова.
Ранее сам Зеленский заявлял, что конфликт Москвы и Киева нельзя решить переговорами. По его словам, сейчас необходимы только действия и «Россию можно только принудить к миру». С таким заявлением он выступил во время своего выступления на заседании Совбеза ООН.