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26 сентября, 05:32

Зеленский сбежал от российского журналиста и вопроса о переговорах в Нью-Йорке

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский сбежал от российского корреспондента ВГТРК Валентина Богданова, когда тот задал вопрос про переговоры с российской стороной. Момент побега главаря киевского режима в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке журналист показал в своём Telegram.

Журналист Валентин Богданов встретил Владимира Зеленского в здании ООН. Видео © Telegram / Валентин Богданов

«Почему не хотите переговоров с Россией? В чём проблема?» — спросил Богданов, когда Зеленский шёл со своей охраной в здании ООН.

На кадрах видно, как журналист спрашивает достаточно важный и интересующий многих россиян вопрос. Глава киевского режима отвечать не стал и молча поспешил уйти, не реагируя на Богданова.

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Ранее сам Зеленский заявлял, что конфликт Москвы и Киева нельзя решить переговорами. По его словам, сейчас необходимы только действия и «Россию можно только принудить к миру». С таким заявлением он выступил во время своего выступления на заседании Совбеза ООН.

Наталья Афонина
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