Трамп встретится с Зеленским в своём небоскрёбе

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп всё же согласился встретиться с Владимиром Зеленским. Переговоры с гостем из Киева политик назначил на 27 сентября, они пройдут в нью-йоркском небоскрёбе бывшего главы государства Trump Tower.

«Как вы знаете, президент Зеленский запросил встречу со мной, и я встречусь с ним завтра утром около 09:45 (16:45 по мск. — Прим. Life.ru) в Trump Tower», — анонсировал Трамп на пресс-конференции.