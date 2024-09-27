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26 сентября, 22:24

Трамп встретится с Зеленским в своём небоскрёбе

Трамп анонсировал встречу с Зеленским в 27 сентября в небоскрёбе Trump Tower

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп всё же согласился встретиться с Владимиром Зеленским. Переговоры с гостем из Киева политик назначил на 27 сентября, они пройдут в нью-йоркском небоскрёбе бывшего главы государства Trump Tower.

«Как вы знаете, президент Зеленский запросил встречу со мной, и я встречусь с ним завтра утром около 09:45 (16:45 по мск. — Прим. Life.ru) в Trump Tower», — анонсировал Трамп на пресс-конференции.

В рамках мероприятия один из журналистов напомнил кандидату в президенты, как Зеленский упрекнул его в полном непонимании украинского конфликта. Трамп в ответ лишь сыронизировал, что теперь ему точно следует отменить переговоры.

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Незадолго до визита в США Зеленский обещал лично ознакомить со своим «планом победы» не только американского лидера Джо Байдена, но и кандидатов в президенты Дональда Трампа и Камалу Харрис. Впрочем, изначально предвыборный штаб республиканца отказал иностранному гостю во встрече. А на днях 45-й глава Белого дома и вовсе произнёс пламенную речь о непобедимости России.

Обложка ©

Unsplash / Miltiadis Fragkidis

Илья Пушкарев
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