«Они победили Гитлера, Наполеона»: Трамп заверил, что русские не проиграют в конфликте на Украине

Россия не проиграет в украинском конфликте и «застрявшим в нём» американцам не стоит ждать её поражения. Подобное заявление сделал кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе митинга в Джорджии.

«Байден говорит: «Мы не уйдём, пока мы не победим». Что будет, если они (русские. — Прим. Life.ru) победят? Они это делают, они воюют. Кто-то мне сказал на днях: «Они победили Гитлера, Наполеона. Они это делают, они воюют», — комментирует политик.

Он также раскритиковал американского лидера Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис за втягивание США в конфликт на Украине. По его мнению, Вашингтон «застрял в этой войне», которую Трамп в очередной раз пообещал закончить.