В команде Зеленского заявили об обиде Трампа из-за поездки экс-юмориста на военный завод

Команда Владимира Зеленского отказалась встречаться с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом в резиденции в Мар-а-Лаго в штате Флорида. Решение объясняют тем, что эта поездка могла быть воспринята как поддержка его кандидатуры на грядущих выборах, пишет журнал Time со ссылкой на слова чиновников из окружения главы киевского режима.

«Команды [Трампа и Зеленского] обсуждали возможность встречи в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго... Но украинская сторона исключила такой вариант, поскольку это могло быть воспринято как [выражение] поддержки кампании Трампа», — говорится в материале.