В команде Зеленского заявили об обиде Трампа из-за поездки экс-юмориста на военный завод
Time: Команда Зеленского отказалась от встречи с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго
Команда Владимира Зеленского отказалась встречаться с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом в резиденции в Мар-а-Лаго в штате Флорида. Решение объясняют тем, что эта поездка могла быть воспринята как поддержка его кандидатуры на грядущих выборах, пишет журнал Time со ссылкой на слова чиновников из окружения главы киевского режима.
«Команды [Трампа и Зеленского] обсуждали возможность встречи в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго... Но украинская сторона исключила такой вариант, поскольку это могло быть воспринято как [выражение] поддержки кампании Трампа», — говорится в материале.
Журнал пишет, что команда Зеленского предлагала вариант встречи с Трампом на нейтральной территории — например, на интервью на одном из американских телеканалов. Однако тон переговоров изменился после поездки бывшего юмориста на завод по производству снарядов в колеблющемся штате Пенсильвания. Один из украинских чиновников допустил, что Трамп «обиделся».
Напомним, что Зеленский прибыл в США именно за тем, чтобы представить свой «план победы» ключевым американским политикам — действующему президенту Джо Байдену, а также кандидатам на эту должность Камале Харрис и Дональду Трампу. В Верховной раде уже назвали поездку провальной. При этом Зеленский угодил в скандал в Пенсильвании, где посетил предвыборное мероприятие, после чего спикер Палаты представителей Майк Джонсон потребовал от него уволить посла Украины в США Оксану Маркарову, которая организовывала эту поездку. На эту тему высказался и владелец SpaceX Илон Маск, назвав случившееся прямым вмешательством во внутреннюю политику Штатов в преддверии выборов президента.
ТАСС / AP / Evan Vucci