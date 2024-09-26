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26 сентября, 05:40

В Киеве признали провальной «мирную миссию» Зеленского в США

Депутат Рады Дубинский счёл ожидаемым фиаско визит Зеленского в США

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Владимир Зеленский

На текущий момент визит Владимира Зеленского в США выглядит полностью провальным из-за непомерных аппетитов Киева. Такое мнение в своём телеграм-канале высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене с ноября 2023 года.

«Пока поездка Зеленского в США выглядит ожидаемым и очевидным фиаско», — констатировал он.

Со слов Дубинского, украинский политик прибыл в Америку проталкивать нереалистичный список запросов, которые требуют от Вашингтона выкладываться по полной. В Киеве рассчитывают, что США пойдёт навстречу исключительно из нежелания утрачивать мировой авторитет страны.

«Однако Вашингтон — не Кривой Рог. Там решения принимаются на основании стратегических расчётов», — указал нардеп.

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Владимир Зеленский приехал в США рекламировать некий «план победы», который сам же и сочинил. Он собирается показать его президенту Джо Байдену, кандидату в президенты Камале Харрис и её оппоненту Дональду Трампу в надежде, что кто-то из них оценит творение Зеленского. Известно, что документ включает в себя пять пунктов, однако, по слухам, четыре из них можно заменить на слово «дай» без потери смысла.

Владимир Озеров
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