На текущий момент визит Владимира Зеленского в США выглядит полностью провальным из-за непомерных аппетитов Киева. Такое мнение в своём телеграм-канале высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене с ноября 2023 года.

«Пока поездка Зеленского в США выглядит ожидаемым и очевидным фиаско», — констатировал он.

Со слов Дубинского, украинский политик прибыл в Америку проталкивать нереалистичный список запросов, которые требуют от Вашингтона выкладываться по полной. В Киеве рассчитывают, что США пойдёт навстречу исключительно из нежелания утрачивать мировой авторитет страны.