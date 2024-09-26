Глава киевского режима Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY в 2022 и 2024 годах, охватывающую различные услуги, включая похоронные и астрологические. Об этом сообщает РИА «Новости».

Известно, что в октябре 2022 года Зеленский подал заявку на эту марку во Всемирную организацию интеллектуальной собственности, расположенную в Швейцарии. Теперь она может использоваться в Канаде, странах Европейского Союза, Великобритании и ещё девяти других государствах.

В документе полностью совпадают данные Зеленского, а также его домашний адрес по проспекту Героев Сталинграда, переименованного в 2022 году в проспект Владимира Ивасюка. Именно он указан на официальном сайте его офиса.

Среди оказываемых торговой маркой ZELENSKYY услуг сервис астролога, психолога, услуги в сфере азартных игр, помощь в надевании кимоно, а также проведение похоронных церемоний.