Выпустили клоунессу: Зеленскую разнесли в пух и прах за невразумительный пост о конфликте на Украине

Пользователи соцсети X обрушились с критикой на Елену Зеленскую. Жена главы киевского режима выложила на личной странице пост с призывом не замалчивать агрессию и создавать безопасное будущее для детей.

«Беспокойство и замалчивание вместо действий никогда не защитят от агрессии. Радиация безразлична к государственным границам. Поэтому уже сейчас пришло время создавать действительно безопасное будущее для детей, в котором будут образование и развитие, а не ежедневные безнаказанные ракетные обстрелы, ядерные угрозы и зимы без тепла и электричества. Создавать, а не декларировать», — указано в её посте.

Один из пользователей в комментариях указал Зеленской, что она сама назвала причины как можно скорее прекратить военные действиями любыми возможными средствами. Другой комментатор спросил у жены политика, где сейчас находятся её дети. Также в комментариях супругу бывшего комика назвали «абсолютной пустышкой» и попросили передать мужу, что его подход к публичным выступлениям с фальшивыми эмоциями никого не впечатляет.