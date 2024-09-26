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26 сентября, 17:14

Выпустили клоунессу: Зеленскую разнесли в пух и прах за невразумительный пост о конфликте на Украине

Пользователи соцсети X раскритиковали Зеленскую за пост о военных действиях

Пользователи соцсети X обрушились с критикой на Елену Зеленскую. Жена главы киевского режима выложила на личной странице пост с призывом не замалчивать агрессию и создавать безопасное будущее для детей.

«Беспокойство и замалчивание вместо действий никогда не защитят от агрессии. Радиация безразлична к государственным границам. Поэтому уже сейчас пришло время создавать действительно безопасное будущее для детей, в котором будут образование и развитие, а не ежедневные безнаказанные ракетные обстрелы, ядерные угрозы и зимы без тепла и электричества. Создавать, а не декларировать», — указано в её посте.

Один из пользователей в комментариях указал Зеленской, что она сама назвала причины как можно скорее прекратить военные действиями любыми возможными средствами. Другой комментатор спросил у жены политика, где сейчас находятся её дети. Также в комментариях супругу бывшего комика назвали «абсолютной пустышкой» и попросили передать мужу, что его подход к публичным выступлениям с фальшивыми эмоциями никого не впечатляет.

«Что, клоуна не хватает — на арену выпустили клоунессу?» — добавил пользователь с ником Razbor Poletov.

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Сам Владимир Зеленский на днях прилетел в Штаты, где проходит Генассамблея ООН. Киевский лидер заявил, что представит главе США Джо Байдену, а также кандидатам на пост президента Камале Харрис и Дональду Трампу свой «план победы» в вооружённом конфликте. Впрочем, в Верховной раде считают, что поездка не удалась, а всё растущие аппетиты Киева не находят сочувствия у западных партнёров. Ещё один нардеп назвал грядущие выборы в Штатах основной причиной того, что Зеленский потерпел фиаско. За считанные дни в США глава киевского режима умудрился угодить в скандал, приняв участие в предвыборном мероприятии в одном из колеблющихся штатов, что назвали прямым вмешательством в выборы спикер Палаты представителей Майк Джонсон и предприниматель Илон Маск.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC

Юрий Лысенко
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