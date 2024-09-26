Поездка Владимира Зеленского в США может стать провальной, потому что лидер киевского режима вмешивается в избирательную кампанию. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* у себя в социальных сетях. По его мнению, без двухпартийной поддержки Киев ждёт крах.

«По США. Ситуация очень плохая и критическая. Попали снова в избирательную кампанию. Этого делать нельзя вообще. Если не будет встречи с [экс-президентом США Дональдом] Трампом, [экс-премьером Британии Борисом] Джонсоном или [кандидатом в вице-президенты США Джей-Ди] Венсом, визит в США можно будет считать провалом. Без двухпартийной поддержки США мы проигрываем эту войну», — отметил Гончаренко*.