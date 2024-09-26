«Мы проигрываем»: На Украине сочли провалом визит Зеленского в США
Депутат Гончаренко*: Визит Зеленского в США может стать провальным из-за выборов
Поездка Владимира Зеленского в США может стать провальной, потому что лидер киевского режима вмешивается в избирательную кампанию. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* у себя в социальных сетях. По его мнению, без двухпартийной поддержки Киев ждёт крах.
«По США. Ситуация очень плохая и критическая. Попали снова в избирательную кампанию. Этого делать нельзя вообще. Если не будет встречи с [экс-президентом США Дональдом] Трампом, [экс-премьером Британии Борисом] Джонсоном или [кандидатом в вице-президенты США Джей-Ди] Венсом, визит в США можно будет считать провалом. Без двухпартийной поддержки США мы проигрываем эту войну», — отметил Гончаренко*.
Напомним, Зеленский приехал в США, чтобы пропиарить свой «план победы». Он решил показать его президенту Джо Байдену, кандидату в президенты Камале Харрис и её оппоненту Дональду Трампу. Бывший юморист надеется, что ставка сыграет, и США пойдут на поводу и помогут «украинским друзьям». Известно, что документ включает в себя пять пунктов. Кстати, депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский также отметил, что визит Зеленского в Штаты провален из-за непомерных аппетитов Киева.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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