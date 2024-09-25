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25 сентября, 11:26

Встречи не будет: В штабе Трампа дали Зеленскому от ворот поворот

AP: Трамп не будет встречаться с прибывшим в Штаты на ГА ООН Зеленским

Кандитат в президенты Штатов от республиканцев Дональд Трамп не будет встречаться с Владимиром Зеленским, который прибыл в США для участия в Генассамблее ООН. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на заявление представителя предвыборного штаба Трампа.

Собеседник агентства добавил, что такая встреча даже не планировалась, хотя в Киеве публично утверждали обратное.

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Напомним, Владимир Зеленский прилетел в Штаты, где планирует выступить на ГА ООН. Глава киевского режима объявлял, что собирается ознакомить всё ещё действующего президента США Джо Байдена, и кандидатов на должность главы государства Камалу Харрис и Дональда Трампа с «планом победы» собственного сочинения. СМИ пишут, что в его схеме пять пунктов. Свою идею Зеленский уже обсудил с двухпартийной делегацией Конгресса Штатов. Правда ещё вчера стало известно, что со встречей с Трампом у него возникли сложности.

Обложка ©

ТАСС / Evan Vucci, RONALD WITTEK

Юрий Лысенко
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