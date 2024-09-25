Встречи не будет: В штабе Трампа дали Зеленскому от ворот поворот

Кандитат в президенты Штатов от республиканцев Дональд Трамп не будет встречаться с Владимиром Зеленским, который прибыл в США для участия в Генассамблее ООН. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на заявление представителя предвыборного штаба Трампа.