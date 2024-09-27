Политолог раскрыл истинные мотивы Трампа на встрече с Зеленским

Дональду Трампу необходимо привлечь на свою сторону как можно больше избирателей перед началом выборов президента США. Многие американцы поддерживают Украину в конфликте с РФ, поэтому кандидату от Республиканской партии необходимо быть более изворотливым, дабы склонить чашу весов в свою сторону. Один из ходов в его копилке – предстоящая встреча с Владимиром Зеленским. Во время общения ему надо всё обставить так, чтобы не отпугнуть колеблющийся электорат, но и дать понять, что политику своего Джо Байдена в отношении Киева он копировать не намерен. Об этом в беседе с Life.ru рассказал политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Трампу невыгодно выступать в качестве оппонента Зеленского, его демократы уже давно обвиняют в том, что в случае его избрания, он просто сдаст Украину, прекратит её поддержку и выполнит все пожелания, которые может высказать российская сторона. Понятно, что это нынешняя политика психологической обстановки в США. Это не самый хороший имидж, который может проецировать потенциальный американский президент», — объясняет Кортунов.

Поэтому, по всей видимости, он хочет встретиться, чтобы подтвердить, что в случае избрания президентом США он не откажется от поддержки Украины, но у него есть свои взгляды на решение этого конфликта, которые отличаются от взглядов демократической администрации. Наш собеседник считает, что полностью принимать сторону Зеленского кандидат в президенты не станет.

Трамп как бизнесмен с большим опытом понимает, что продолжение конфликта, — а фактически, позиция Зеленского, — сводится к тому, что конфликт будет продолжаться, поддержка стран Запада должна увеличиваться, а этого Трамп гарантировать не может. Продолжение конфликта может оказаться невыгодной инвестицией для США Андрей Кортунов Политолог

Но тут есть ещё и фактор самой избирательной кампании, так как Трамп не может сказать, что после прихода к власти он ничего не изменит в американской внешней политике, по сравнению с Байденом. Ему надо подчёркивать, что он от нынешнего хозяина Белого дома отличается, причём принципиально, добавил политолог.

«Мне трудно представить, что эта встреча приведёт к тому, что Трамп во всём согласится с украинским президентом и скажет, что он будет полностью проводить политику врозь нынешней администрации демократов. Думаю, что это едва ли произойдёт. Конечно, эта встреча важна для того, чтобы привлечь на свою сторону колеблющихся избирателей, которые готовы поддержать Трампа, его внутреннюю программу или действия на китайском направлении, но которые высказывают озабоченность по поводу того, что Трамп может сдаться Путину и отдать Москве на растерзание Украину», — полагает Кортунов.

По словам эксперта, в ходе встречи Трамп постарается сказать, что будет готов и дальше поддерживать Украину, но условия этой поддержки должны быть несколько иными, чем они были при Байдене.