Зеленский повременил с возвращением на родину ради Трампа

Владимир Зеленский решил задержаться в США, чтобы встретиться с кандидатом в президенты Соединённых Штатов от республиканцев Дональдом Трампом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Уточняется, чтоЗеленский должен был уже собираться домой, но решил денёк подождать, чтобы побеседовать с американским политиком. Трамп у себя в социальных сетях опубликовал письмо Зеленского, в котором тот просит его о встрече.