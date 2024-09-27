Зеленский повременил с возвращением на родину ради Трампа
CNN: Зеленский продлил свой визит в США ради встречи с Дональдом Трампом
Владимир Зеленский решил задержаться в США, чтобы встретиться с кандидатом в президенты Соединённых Штатов от республиканцев Дональдом Трампом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Уточняется, чтоЗеленский должен был уже собираться домой, но решил денёк подождать, чтобы побеседовать с американским политиком. Трамп у себя в социальных сетях опубликовал письмо Зеленского, в котором тот просит его о встрече.
«Я очень хочу услышать ваши мысли непосредственно и из первых уст», — написал Зеленский.
Он также заверил бывшего хозяина Овального кабинета в том, что с уважением относится к нему и всему, что с ним связано. Зеленский отметил важность установления личного контакта для «понимания друг друга на 100%».
Напомним, Зеленский приехал в США, чтобы пропиарить свой «план победы» и показать его президенту страны Джо Байдену, кандидату в президенты Камале Харрис и её оппоненту Дональду Трампу. В документе содержится много запросов на поставки нового оружия, вступление Украины в НАТО и разрешение наносить удары вглубь РФ. Однако пакт не подразумевает мирных переговоров с Россией. В Кремле рассмеялись, услышав такие предложения от киевской стороны.
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