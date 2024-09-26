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«Чего они будут принимать?»: Пескова насмешил вопрос об утверждении «плана победы» Зеленского

Песков заверил, что никакого внятного «плана Зеленского» пока нет даже у Запада

26 сентября, 11:12
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Украина не предоставила Западу никакого конкретного «мирного плана», которым ранее хвастался Владимир Зеленский. Так ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, будет ли одобрение такого «плана» западными лидерами расцениваться как угроза суверенитету РФ и как основание для ядерного удара.

«Ни о каком принятии там речи не идёт. Чего они будут принимать? Пока ничего осязаемого-то нет даже для них», — иронично заметил представитель Кремля.

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Напомним, Владимир Зеленский приехал в США, чтобы пропиарить свой «план победы». Он решил показать его президенту Джо Байдену, кандидату в президенты Камале Харрис и её оппоненту Дональду Трампу. Бывший юморист надеется, что американцы пойдут на поводу и помогут «украинским друзьям». Известно, что документ включает в себя пять пунктов. Однако Запад не дал внятного ответа Зеленскому. А в Верховной Раде забеспокоились, что поездка главы киевского режима может быть расценена Вашингтоном как вмешательство в американские выборы.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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