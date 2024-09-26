«Чего они будут принимать?»: Пескова насмешил вопрос об утверждении «плана победы» Зеленского

Песков заверил, что никакого внятного «плана Зеленского» пока нет даже у Запада

Украина не предоставила Западу никакого конкретного «мирного плана», которым ранее хвастался Владимир Зеленский. Так ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, будет ли одобрение такого «плана» западными лидерами расцениваться как угроза суверенитету РФ и как основание для ядерного удара.