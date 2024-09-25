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25 сентября, 03:46

Конгресс США требует расследования визита Зеленского на завод боеприпасов

Зеленский на заводе боеприпасов в Пенсильвании. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Зеленский на заводе боеприпасов в Пенсильвании. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Недавний визит Владимира Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании вызвал бурную реакцию в американском Конгрессе. Группа из девяти конгрессменов направила официальное письмо генеральному инспектору министерства юстиции США с призывом к полному расследованию обстоятельств этой поездки.

В документе конгрессмены выражают «серьёзную озабоченность возможными нарушениями законодательства США», связанными с использованием военного имущества и федеральных ресурсов во время визита украинского президента. Они подчёркивают, что посещение могло быть «политически мотивированным», особенно учитывая, что его сопровождали высокопоставленные демократы, включая губернатора Пенсильвании Шапиро.

Кроме того, в письме отмечается, что глава киевского режима, вероятно, прибыл на завод на военном самолете ВВС США C-17, а охрана была обеспечена Секретной службой. По мнению авторов письма, все эти расходы, оплаченные из налогов американцев, могли быть направлены на политические цели, не имеющие отношения к дипломатической деятельности.

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Напомним, Владимир Зеленский прибыл в США, где, в частности, собирается выступить на Генеральной ассамблее ООН. Известно, что он собирается показать президенту Джо Байдену, кандидатам в главы государства Камале Харрис и Дональду Трампу авторский «план победы», разговоры о котором участились в последние недели. Однако начал свое турне глава киевского режима с посещения завода по производству снарядов ВСУ, где тут же принялся клянчить новые поставки.

Кирилл Сосновских
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