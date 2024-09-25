Конгресс США требует расследования визита Зеленского на завод боеприпасов

Недавний визит Владимира Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании вызвал бурную реакцию в американском Конгрессе. Группа из девяти конгрессменов направила официальное письмо генеральному инспектору министерства юстиции США с призывом к полному расследованию обстоятельств этой поездки.

В документе конгрессмены выражают «серьёзную озабоченность возможными нарушениями законодательства США», связанными с использованием военного имущества и федеральных ресурсов во время визита украинского президента. Они подчёркивают, что посещение могло быть «политически мотивированным», особенно учитывая, что его сопровождали высокопоставленные демократы, включая губернатора Пенсильвании Шапиро.