Конгресс США требует расследования визита Зеленского на завод боеприпасов
Зеленский на заводе боеприпасов в Пенсильвании. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Недавний визит Владимира Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании вызвал бурную реакцию в американском Конгрессе. Группа из девяти конгрессменов направила официальное письмо генеральному инспектору министерства юстиции США с призывом к полному расследованию обстоятельств этой поездки.
В документе конгрессмены выражают «серьёзную озабоченность возможными нарушениями законодательства США», связанными с использованием военного имущества и федеральных ресурсов во время визита украинского президента. Они подчёркивают, что посещение могло быть «политически мотивированным», особенно учитывая, что его сопровождали высокопоставленные демократы, включая губернатора Пенсильвании Шапиро.
Кроме того, в письме отмечается, что глава киевского режима, вероятно, прибыл на завод на военном самолете ВВС США C-17, а охрана была обеспечена Секретной службой. По мнению авторов письма, все эти расходы, оплаченные из налогов американцев, могли быть направлены на политические цели, не имеющие отношения к дипломатической деятельности.
Напомним, Владимир Зеленский прибыл в США, где, в частности, собирается выступить на Генеральной ассамблее ООН. Известно, что он собирается показать президенту Джо Байдену, кандидатам в главы государства Камале Харрис и Дональду Трампу авторский «план победы», разговоры о котором участились в последние недели. Однако начал свое турне глава киевского режима с посещения завода по производству снарядов ВСУ, где тут же принялся клянчить новые поставки.