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23 сентября, 09:08
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Зеленский записал обращение с борта военно-транспортного самолёта по пути в США

Зеленский по пути в США. Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official

Зеленский по пути в США. Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official

Владимир Зеленский записал обращение к украинцам с борта американского военно-транспортного самолёта по пути в Соединённые Штаты. Видеозапись он опубликовал в своём телеграм-канале.

Как отметил Зеленский, главной целью его визита в США является представление американским политикам и президенту Джо Байдену его «плана победы». Также документ увидят кандидаты в главы государства — Камала Харрис и Дональд Трамп. Помимо прочего, Зеленский намерен выступить на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

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К слову, Владимир Зеленский уже приземлился и посетил завод по производству боеприпасов в Пенсильвании. Не обошлось без традиционного выклянчивания снарядов.

Наталья Демьянова
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