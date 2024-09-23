Зеленский записал обращение с борта военно-транспортного самолёта по пути в США

Владимир Зеленский записал обращение к украинцам с борта американского военно-транспортного самолёта по пути в Соединённые Штаты. Видеозапись он опубликовал в своём телеграм-канале.

Как отметил Зеленский, главной целью его визита в США является представление американским политикам и президенту Джо Байдену его «плана победы». Также документ увидят кандидаты в главы государства — Камала Харрис и Дональд Трамп. Помимо прочего, Зеленский намерен выступить на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.