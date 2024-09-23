Зеленский записал обращение с борта военно-транспортного самолёта по пути в США
Зеленский по пути в США. Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official
Владимир Зеленский записал обращение к украинцам с борта американского военно-транспортного самолёта по пути в Соединённые Штаты. Видеозапись он опубликовал в своём телеграм-канале.
Как отметил Зеленский, главной целью его визита в США является представление американским политикам и президенту Джо Байдену его «плана победы». Также документ увидят кандидаты в главы государства — Камала Харрис и Дональд Трамп. Помимо прочего, Зеленский намерен выступить на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.
К слову, Владимир Зеленский уже приземлился и посетил завод по производству боеприпасов в Пенсильвании. Не обошлось без традиционного выклянчивания снарядов.