Политолог объяснил, как Трамп выставил Зеленского слабым после мольбы о встрече
Эксперт Блохин счёл публикацию письма Зеленского о встрече троллингом от Трампа
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опубликовал письмо Владимира Зеленского с просьбой о встрече и тем самым потроллил его. Так считает ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Ранее бывший лидер США в своём аккаунте в Truth Social опубликовал письмо Зеленского, где тот просит о встрече и интересуется здоровьем республиканца.
«Можно сказать, что это такой троллинг, издёвка от Трампа, а ещё создание не особо благоприятной обстановки для Зеленского перед встречей. Он раскрывает инсайд и показывает своего визави со слабой стороны», — сказал Блохин РИА «Новости».
Политолог добавил, что согласно превалирующему общественному мнению, Трамп и Зеленский недолюбливают друг друга. При этом кандидат в президенты США любит и способен приковать к себе медийное внимание.
«Не важно, как о нём будут говорить, хорошо или плохо, но важно это внимание приковать. Поэтому с этой точки зрения он ничего не теряет, ему это нужно для повышения политического рейтинга», — заключил Блохин.
Как сообщал Life.ru, встреча Трампа и Зеленского всё же состоится. Экс-президент США анонсировали переговоры в своём небоскрёбе Trump Tower в Нью-Йорке 27 сентября в 16:45 по московскому времени.
Напомним, что Зеленский прибыл в США именно за тем, чтобы представить свой «план победы» ключевым американским политикам — действующему президенту Джо Байдену, а также кандидатам на эту должность Камале Харрис и Дональду Трампу. В Верховной раде уже назвали поездку провальной. При этом Зеленский угодил в скандал в Пенсильвании, где посетил предвыборное мероприятие.
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