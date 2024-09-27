Политолог объяснил, как Трамп выставил Зеленского слабым после мольбы о встрече

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опубликовал письмо Владимира Зеленского с просьбой о встрече и тем самым потроллил его. Так считает ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Ранее бывший лидер США в своём аккаунте в Truth Social опубликовал письмо Зеленского, где тот просит о встрече и интересуется здоровьем республиканца.

«Можно сказать, что это такой троллинг, издёвка от Трампа, а ещё создание не особо благоприятной обстановки для Зеленского перед встречей. Он раскрывает инсайд и показывает своего визави со слабой стороны», — сказал Блохин РИА «Новости».

Политолог добавил, что согласно превалирующему общественному мнению, Трамп и Зеленский недолюбливают друг друга. При этом кандидат в президенты США любит и способен приковать к себе медийное внимание.

«Не важно, как о нём будут говорить, хорошо или плохо, но важно это внимание приковать. Поэтому с этой точки зрения он ничего не теряет, ему это нужно для повышения политического рейтинга», — заключил Блохин.