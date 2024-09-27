Переговоры Трампа и Зеленского завершились, они продолжались около часа
В Нью-Йорке завершилась встреча кандидата в президенты США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинский Telegram «Политика страны».
Владимир Зеленский уехал из башки Tramp Tower, где провёл переговоры с Дональдом Трампом. Видео © Телеканал «Звезда»
Переговоры политиков шли около часа. После беседы Зеленский сел в своё авто и в сопровождении кортежа украинской делегации под усиленной охраной покинул башню Trump Tower в центре Нью-Йорка.
Уточняется, что Трамп и Зеленский обсудили будущие президентские выборы и выход из конфликта. Американский политик выразил надежду, что в случае своей победы сможет найти «хорошее решение» для обеих сторон.
Напомним, Владимир Зеленский поехал в США, чтобы представить там свой «план победы». Он уже неделю находится в Штатах и успел посетить заседание Генассамблеи ООН, но его выступление не вызвало ажиотажа, а зал казался полупустым. Ради встречи с Трампом Зеленский отложил возвращение в Киев, даже несмотря на троллинг со стороны американца.
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