В Нью-Йорке завершилась встреча кандидата в президенты США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинский Telegram «Политика страны».

Владимир Зеленский уехал из башки Tramp Tower, где провёл переговоры с Дональдом Трампом. Видео © Телеканал «Звезда»

Переговоры политиков шли около часа. После беседы Зеленский сел в своё авто и в сопровождении кортежа украинской делегации под усиленной охраной покинул башню Trump Tower в центре Нью-Йорка.

Уточняется, что Трамп и Зеленский обсудили будущие президентские выборы и выход из конфликта. Американский политик выразил надежду, что в случае своей победы сможет найти «хорошее решение» для обеих сторон.