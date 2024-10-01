В октябре состоится встреча в формате «Рамштайн», которая, по словам Владимира Зеленского, будет иметь особое значение. Об этом глава киевского режима сообщил в своём телеграм-канале.

Зеленский уточнил, что на встрече будут озвучены важные предложения Украины, как по военным, так и по дипломатическим вопросам. Он также отметил, что партнёры получат все необходимые аргументы и детали для принятия решений в ближайшие месяцы.

Подготовка к мероприятию уже началась в Киеве и Вашингтоне. Бывший комик подчеркнул, что ожидает от международных партнёров поддержки в укреплении стратегии обороны. Последняя встреча группы в формате «Рамштайн» состоялась в начале сентября, где обсуждались поставки Украине систем противовоздушной обороны.