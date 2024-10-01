Зеленский объявил о новой встрече в формате «Рамштайн»
Зеленский: Октябрьская встреча в формате «Рамштайн» будет особенной
Владимир Зеленский рассказал, что октябрьская встреча в формате «Рамштайн» будет особенной. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
В октябре состоится встреча в формате «Рамштайн», которая, по словам Владимира Зеленского, будет иметь особое значение. Об этом глава киевского режима сообщил в своём телеграм-канале.
Зеленский уточнил, что на встрече будут озвучены важные предложения Украины, как по военным, так и по дипломатическим вопросам. Он также отметил, что партнёры получат все необходимые аргументы и детали для принятия решений в ближайшие месяцы.
Подготовка к мероприятию уже началась в Киеве и Вашингтоне. Бывший комик подчеркнул, что ожидает от международных партнёров поддержки в укреплении стратегии обороны. Последняя встреча группы в формате «Рамштайн» состоялась в начале сентября, где обсуждались поставки Украине систем противовоздушной обороны.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский готовится к переговорам на фоне серьёзных проблем с ресурсами, неподготовленностью к зиме и изменениями в американской политике перед выборами. Украина сталкивается с энергетическим кризисом, ослаблением морального духа населения и внешним давлением на проведение переговоров.