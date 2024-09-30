«Требует невозможного»: Почему Зеленский не хочет показывать украинцам «план победы», объяснил эксперт
Эксперт Неменский: Кураторы Зеленского забраковали его «план победы»
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Поездка Владимира Зеленского в США, видимо, не увенчалась успехом. Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский полагает, что западные кураторы забраковали представленный им «план победы». Об этом пишет RT.
Именно поэтому Зеленский отказался демонстрировать документ украинскому народу. Однако, как заметил собеседник, для этого сразу нашли благовидный предлог, мол, отельные части засекречены.
«Он также, очевидно, был рассчитан больше на медиаэффект, чем на практическую выгоду. Судя по всему, Киев решил исходить из принципа: «Требую невозможного, чтобы получить возможное», но то, что ему пообещали в Вашингтоне, оказалось слишком малым», — подчеркнул эксперт.
Теперь Зеленский будет вынужден растянуть историю с «планом победы» до встречи в формате «Раммштайн» в Германии. А уже по его итогу в Киеве должны решить, что именно обнародовать. Так как многие требования оказались нереализованными, то рассказывать о них неразумно, заключил аналитик.
Напомним, ранее Андрей Ермак заявил, что «план победы» Владимира Зеленского не будет обнародован в полной мере. По его словам, часть пунктов засекречены. Примечательно, что документ содержит запросы на поставки нового оружия, вступление Украины в НАТО и разрешение наносить удары вглубь России, однако там нет всеобъемлющей стратегии завершения конфликта.