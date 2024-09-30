Поездка Владимира Зеленского в США, видимо, не увенчалась успехом. Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский полагает, что западные кураторы забраковали представленный им «план победы». Об этом пишет RT.

Именно поэтому Зеленский отказался демонстрировать документ украинскому народу. Однако, как заметил собеседник, для этого сразу нашли благовидный предлог, мол, отельные части засекречены.

«Он также, очевидно, был рассчитан больше на медиаэффект, чем на практическую выгоду. Судя по всему, Киев решил исходить из принципа: «Требую невозможного, чтобы получить возможное», но то, что ему пообещали в Вашингтоне, оказалось слишком малым», — подчеркнул эксперт.