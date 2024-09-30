Ермак отказался показывать украинцам весь «план Зеленского»
Ермак: Часть пунктов «плана Зеленского» останется закрытой от украинцев
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Часть пунктов так называемого «плана победы» Владимира Зеленского останется закрытой для украинцев. Об этом заявил глава его офиса Андрей Ермак, объяснив данный шаг военной необходимостью.
«Это план, и, безусловно, как он пообещал после презентации президенту Соединённых Штатов, партнёрам, я думаю, он будет представлен украинцам. Но, безусловно, есть части, такие очень чувствительные, они являются закрытыми», — заявил Ермак в эфире телемарафона.
Напомним, Владимир Зеленский на прошлой неделе был в США, где представил свой так называемый «план победы». В документе содержится много запросов на поставки нового оружия, вступление Украины в НАТО и разрешение наносить удары вглубь РФ, однако там нет всеобъемлющей стратегии завершения конфликта. Кроме того, план Зеленского не подразумевает мирных переговоров с Россией. Американские СМИ сообщают, что администрация Джо Байдена без энтузиазма восприняла этот документ, так как он «не предлагает чёткого пути к победе Украины».