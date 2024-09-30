Ермак отказался показывать украинцам весь «план Зеленского»

Часть пунктов так называемого «плана победы» Владимира Зеленского останется закрытой для украинцев. Об этом заявил глава его офиса Андрей Ермак, объяснив данный шаг военной необходимостью.

«Это план, и, безусловно, как он пообещал после презентации президенту Соединённых Штатов, партнёрам, я думаю, он будет представлен украинцам. Но, безусловно, есть части, такие очень чувствительные, они являются закрытыми», — заявил Ермак в эфире телемарафона.