Владимира Зеленского ждут серьёзные проблемы после отказа Запада поддержать его «план победы» во время визита в Соединённые Штаты. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в политических кругах.

По его словам, Зеленский возлагал слишком большие надежды на визит в Штаты. Однако теперь, когда нет ни разрешения на использование дальнобойного оружия, ни одобрения «плана победы», это выглядит как поражение Зеленского. Издание уточнило, что СМИ стали активно обсуждать разочарование западных политиков в Зеленском. Кроме того, если ситуация на поле боя для ВСУ станет хуже, то внутриполитические проблемы для киевской власти могут начать расти как снежный ком.