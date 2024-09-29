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29 сентября, 13:20

«Сделал себя заложником»: На Украине раскрыли, чем грозит Зеленскому отказ Запада от «плана победы»

«Страна.ua»: Зеленского ждут проблемы после отказа Запада от «плана победы»

Владимира Зеленского ждут серьёзные проблемы после отказа Запада поддержать его «план победы» во время визита в Соединённые Штаты. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в политических кругах.

«Зеленский сам сделал себя заложником решений Запада по дальнобойным ракетам и по «плану победы», — заявил собеседник издания.

По его словам, Зеленский возлагал слишком большие надежды на визит в Штаты. Однако теперь, когда нет ни разрешения на использование дальнобойного оружия, ни одобрения «плана победы», это выглядит как поражение Зеленского. Издание уточнило, что СМИ стали активно обсуждать разочарование западных политиков в Зеленском. Кроме того, если ситуация на поле боя для ВСУ станет хуже, то внутриполитические проблемы для киевской власти могут начать расти как снежный ком.

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Напомним, что Владимир Зеленский приезжал в США для представления своего «плана победы». В документе содержится много запросов на поставки нового оружия, вступление Украины в НАТО и разрешение наносить удары вглубь России, однако там нет всеобъемлющей стратегии завершения конфликта. Кроме того, план не подразумевает мирных переговоров с Россией.

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ТАСС / EPA

Наталья Демьянова
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