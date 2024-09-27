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27 сентября, 16:09

Байден усомнился в «правильности» атаки ВСУ на Курскую область и «плане победы» Зеленского

Politico: Байден сомневается в правильности нападения ВСУ на Курскую область

Президент США Джо Байден начал сомневаться насчёт решений Владимира Зеленского. На этот раз американский лидер и его советники не уверены в правильности нападения на Курскую область, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Администрация президента также начала беспокоится насчёт «долгосрочной траектории конфликта», отмечают собеседники издания. «План победы» Зеленского» тоже особо не угодил американским властям и представители Белого дома лишь засомневались ещё больше.

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При этом США продолжают поддерживать Зеленского и киевский режим. В знак этого Белый дом решил передать Киеву планирующие управляемые авиабомбы JSOW для дальних ударов. Тем временем в Курской области ВСУ продолжают терять бойцов и технику.

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Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Наталья Афонина
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