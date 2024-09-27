Стала известна реакция «зомбиподобного» Байдена на слова Путина о ядерной доктрине

Он считает, что глава РФ поставил «шах и мат» всему американскому руководству, не оставив им «никаких известных шагов». Кроме того, авторитет Вашингтона обрушился после раскрытия правды об участии США в подрыве «Северный потоков». По словам Скотта Беннетта, крах немецкой экономики, подъём БРИКС и пересмотр российской ядерной доктрины станут для Америки «геополитическим штормом, который в ближайшие полгода сметёт инфраструктуру, обрушит доверие к американскому доллару, а также лишит США способности бесконечно вести войны».