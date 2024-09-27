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27 сентября, 16:08

Стала известна реакция «зомбиподобного» Байдена на слова Путина о ядерной доктрине

Экс-офицер США Беннетт: Руководство США в ужасе от ядерной доктрины РФ

Уточнения Владимира Путина к ядерной доктрине РФ напугали руководство США, в том числе президента Джо Байдена. Таким мнением поделился бывший офицер ВС Соединённых Штатов Скотт Беннетт в беседе с RT.

«Это чертовски пугает Энтони Блинкена. Пугает Ллойда Остина. Пугает трясущегося зомбиподобного поедателя мороженого — Джо Байдена... Викторию Нуланд, которая всё ещё на вторых ролях...» — заявил военный.

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Он считает, что глава РФ поставил «шах и мат» всему американскому руководству, не оставив им «никаких известных шагов». Кроме того, авторитет Вашингтона обрушился после раскрытия правды об участии США в подрыве «Северный потоков». По словам Скотта Беннетта, крах немецкой экономики, подъём БРИКС и пересмотр российской ядерной доктрины станут для Америки «геополитическим штормом, который в ближайшие полгода сметёт инфраструктуру, обрушит доверие к американскому доллару, а также лишит США способности бесконечно вести войны».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин представил изменённую ядерную доктрину России. Документ предполагает расширение количества стран и альянсов, на которые будет распространяться ядерное сдерживание. Кроме того, Москва оставит за собой право на ядерный ответ в случае, если что-то начнёт угрожать Белоруссии. Также Путин упомянул, что оружие массового поражения может быть применено и в случае массированного авиаудара по российской территории.

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Алёна Зиновьева
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