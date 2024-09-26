Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 11:30

Путин заявил о коренном переломе в мире

Путин: Глобальный рост в 21 веке будет сосредоточен в странах БРИКС

Президент России Владимир Путин во время вступительной речи к пленарному заседанию Международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве заявил, что глобальный рост в 21 веке будет сосредоточен в государствах, входящих в БРИКС. Видео опубликовано в телеграм-канале пресс-службы Кремля.

Путин о тенденциях на следующую сотню лет. Видео © Telegram / Кремль. Новости

По словам российского лидера, мир уже перешагнул порог эпохи «коренных, необратимых изменений». Теперь, по его словам, на переднем плане окажется многополярная модель развития, которая определит тенденции глобального роста в 21 веке.

«И этот рост будет сосредоточен не в Европе и не в Северной Америке, которые постепенно утрачивают свои позиции в мировой экономике, а в странах БРИКС и тех государствах, которые хотят присоединиться к нашему объединению, видят перспективу в равноправном взаимодействии с учётом национальных интересов», — заключил глава государства.

Главы налоговых служб БРИКС условились учредить совместный Форум
Главы налоговых служб БРИКС условились учредить совместный Форум

Ранее Владимир Путин сообщил, что доля БРИКС в мировой экономике уже превосходит вклад стран «Большой семёрки». Он упомянул, что ситуация продолжает и дальше развиваться в этом ключе. Кроме того, со слов российского президента, в делах организации хотят так или иначе участвовать ещё 34 страны.

Обложка ©

Life.ru

Владимир Озеров
  • Новости
  • Путин
  • БРИКС
  • Мировая политика
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров