Путин заявил о коренном переломе в мире

Президент России Владимир Путин во время вступительной речи к пленарному заседанию Международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве заявил, что глобальный рост в 21 веке будет сосредоточен в государствах, входящих в БРИКС. Видео опубликовано в телеграм-канале пресс-службы Кремля.

Путин о тенденциях на следующую сотню лет. Видео © Telegram / Кремль. Новости

По словам российского лидера, мир уже перешагнул порог эпохи «коренных, необратимых изменений». Теперь, по его словам, на переднем плане окажется многополярная модель развития, которая определит тенденции глобального роста в 21 веке.