Путин заявил о коренном переломе в мире
Путин: Глобальный рост в 21 веке будет сосредоточен в странах БРИКС
Президент России Владимир Путин во время вступительной речи к пленарному заседанию Международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве заявил, что глобальный рост в 21 веке будет сосредоточен в государствах, входящих в БРИКС. Видео опубликовано в телеграм-канале пресс-службы Кремля.
Путин о тенденциях на следующую сотню лет. Видео © Telegram / Кремль. Новости
По словам российского лидера, мир уже перешагнул порог эпохи «коренных, необратимых изменений». Теперь, по его словам, на переднем плане окажется многополярная модель развития, которая определит тенденции глобального роста в 21 веке.
«И этот рост будет сосредоточен не в Европе и не в Северной Америке, которые постепенно утрачивают свои позиции в мировой экономике, а в странах БРИКС и тех государствах, которые хотят присоединиться к нашему объединению, видят перспективу в равноправном взаимодействии с учётом национальных интересов», — заключил глава государства.
Ранее Владимир Путин сообщил, что доля БРИКС в мировой экономике уже превосходит вклад стран «Большой семёрки». Он упомянул, что ситуация продолжает и дальше развиваться в этом ключе. Кроме того, со слов российского президента, в делах организации хотят так или иначе участвовать ещё 34 страны.
Life.ru