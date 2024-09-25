Путин заявил о превосходстве БРИКС над G7 в мировой экономике

Владимир Путин сообщил, что доля БРИКС в мировой экономике теперь составляет больше, чем вклад «Большой семёрки» (G7). По словам российского президента, объёмы ВВП стран, входящих в объединение, продолжают расти. Об этом он заявил во время своей вступительной речи на заседании президиума Госсовета.