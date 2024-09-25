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25 сентября, 13:01

Путин заявил о превосходстве БРИКС над G7 в мировой экономике

Владимир Путин сообщил, что доля БРИКС в мировой экономике теперь составляет больше, чем вклад «Большой семёрки» (G7). По словам российского президента, объёмы ВВП стран, входящих в объединение, продолжают расти. Об этом он заявил во время своей вступительной речи на заседании президиума Госсовета.

«Уже сейчас вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает долю так называемой Большой семёрки и продолжает расти. Тенденция нарастает, она не меняется», — сказал лидер РФ.

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Государства по всему миру видят успехи, которые делает БРИКС, поэтому ранее Владимир Путин, отметив их возросший интерес, заявил, что присоединиться к работе организации изъявили желание представители 34 стран.

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Владимир Озеров
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