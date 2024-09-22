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22 сентября, 06:45

Аналитик указал на провал Аргентины после решения отказаться от БРИКС в пользу угасающих США

Аналитик Монтес: Аргентина отвергает 80% мира, делая ставку на США и Евросоюз

Когда Аргентина отказалась от вступления в БРИКС и сделала ставку на партнёрство с США и Евросоюзом, она отрезала себя от почти 80% мира. С таким заявлением выступил международный аналитик Марсело Монтес в беседе с РИА «Новости».

«Мир сегодня многополярен, и в нём практически нет гегемонии США с характеристиками конца 90-х годов. Это длилось более или менее до 2006 года, когда стал очевиден провал североамериканской политики в Ираке и в Афганистане», — отметил Монтес.

Он уверен, что власть в мире распределена и БРИКС отражает это разнообразие лучше других союзов. Буэнос-Айрес же сделал ставку на 12% мира, теряя возможности.

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Недавно Москва настоятельно призвала Аргентину пересмотреть свою однобокую позицию по вопросам украинского конфликта. Как заявили в посольстве в Буэнос-Айресе, внешнеполитическое ведомство республики недавно осудило российский удар по Полтаве и призвало к прекращению применения силы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Николай Рюмин
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