Когда Аргентина отказалась от вступления в БРИКС и сделала ставку на партнёрство с США и Евросоюзом, она отрезала себя от почти 80% мира. С таким заявлением выступил международный аналитик Марсело Монтес в беседе с РИА «Новости».

«Мир сегодня многополярен, и в нём практически нет гегемонии США с характеристиками конца 90-х годов. Это длилось более или менее до 2006 года, когда стал очевиден провал североамериканской политики в Ираке и в Афганистане», — отметил Монтес.

Он уверен, что власть в мире распределена и БРИКС отражает это разнообразие лучше других союзов. Буэнос-Айрес же сделал ставку на 12% мира, теряя возможности.