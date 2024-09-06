Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине
РФ призвала Аргентину избежать однобокой позиции по Украине после удара по Полтаве
Москва настоятельно призвала Аргентину пересмотреть свою однобокую позицию по вопросам украинского конфликта. Как заявили в российском посольстве в Буэнос-Айресе, аргентинское внешнеполитическое ведомство недавно осудило российский удар по Полтаве и призвало к прекращению применения силы.
По мнению российских дипломатов, это осуждение несправедливо, так как удар был направлен на учебный центр ВСУ. В нём готовились специалисты по радиоэлектронной борьбе, связи и операторов БПЛА, которые ежедневно используются для атак на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей России.
Украинские власти подтвердили, что среди погибших были действующие военнослужащие, что говорит о легитимности цели удара. Российская дипломатическая миссия призывает аргентинскую сторону воздерживаться от односторонних суждений и объективно оценивать текущие события на Украине.
Напомним, ВС России ударом «Искандера» поразили 179-й учебно-тренировочный центр войск связи в Полтаве, где иностранные инструкторы занимались обучением украинских специалистов по радиоэлектронной борьбе. В Сети публиковали видео с последствиями атаки. По последним данным, число погибших военных ВСУ выросло до 53. Западные СМИ указывают, что Киев деморализован этим ударом. В Минобороны РФ указали, что в данном центре под руководством зарубежных инструкторов обучались специалисты связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторы БПЛА, которые наносили удары по мирной инфраструктуре России.
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