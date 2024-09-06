Москва настоятельно призвала Аргентину пересмотреть свою однобокую позицию по вопросам украинского конфликта. Как заявили в российском посольстве в Буэнос-Айресе, аргентинское внешнеполитическое ведомство недавно осудило российский удар по Полтаве и призвало к прекращению применения силы.

По мнению российских дипломатов, это осуждение несправедливо, так как удар был направлен на учебный центр ВСУ. В нём готовились специалисты по радиоэлектронной борьбе, связи и операторов БПЛА, которые ежедневно используются для атак на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей России.