Посол указал на попытки США вбить клин между Москвой и Буэнос-Айресом

Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов выразил мнение, что Вашингтон пытается посеять разногласия между Москвой и Буэнос-Айрес. Так он отреагировал на заявление Госдепартамента США, обвиняющем телеканал RT и Россию в якобы попытках дестабилизировать правительство аргентинского президента Хавьера Милея. Дипломат отметил, что в этих обвинениях не приводятся никакие доказательства.