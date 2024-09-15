Посол указал на попытки США вбить клин между Москвой и Буэнос-Айресом
Посол Феоктистов обвинил США в попытках рассорить Аргентину и Россию
Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов выразил мнение, что Вашингтон пытается посеять разногласия между Москвой и Буэнос-Айрес. Так он отреагировал на заявление Госдепартамента США, обвиняющем телеканал RT и Россию в якобы попытках дестабилизировать правительство аргентинского президента Хавьера Милея. Дипломат отметил, что в этих обвинениях не приводятся никакие доказательства.
«Рассматриваем голословные обвинения из Вашингтона как злонамеренную попытку вбить клин между нашими странами и народами», — говорится в комментарии Феоктистова, который распространила пресс-служба посольства.
Ранее глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ответил на обвинения США в адрес RT. Он заявил, что Вашингтон снова продемонстрировал свои антиконкурентные методы. Напомним, Госдеп обвинил RT в якобы вмешательстве в дела других государств 13 сентября.
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