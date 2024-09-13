Госдеп США обвинил RT в проведении тайных операций по вмешательству в дела стран

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что якобы российский телеканал RT тайно вмешивается в дела стран по всему миру, оказывая влияние на местные власти и даже оружейные закупки. Обвинения в адрес СМИ американский дипломат озвучил на регулярном брифинге.

«Эти поддерживаемые Кремлём медиа не только играют роль в попытках подорвать демократические институты США, но также вмешиваются во внутренние дела государств по всему миру», — выдал госсекретарь.

Также Блинкен анонсировал запуск дипломатической кампании против RT, к которой также присоединились Британия и Канада. Отныне государства будут расценивать любую деятельность телеканала как разведывательную. В завершение глава Госдепа сообщил, что США вводят дополнительные санкции против трёх российских структур и двух человек. Впрочем, никаких доказательств за весь свой бравурный спич политик не привёл.

С целью прояснить ситуацию американский телеканал CNN обратился напрямую к пресс-службе RT. За оригинальными обвинениями от Вашингтона последовал не менее оригинальный ответ.

«Всё это время мы вещали прямо из штаб-квартиры КГБ... Нет, правда, у нас заканчивается попкорн, чтобы сидеть и смотреть, что ещё Правительство США придумает о нас», — ответил телеканал.