Избили и обыскали: Вооружённые ФБРовцы нагрянули в дом сотрудницы RT в Майами

К работающей в США сотруднице Russia Today нагрянули с обысками 20 сотрудников ФБР. Об этом сообщает русскоязычная версия медиахолдинга RT .

Вооружённые силовики ворвались в дом женщины в Майами около пяти часов утра, когда она спала. Ей не дали одеться, избили и обыскали. После этого начался пятичасовой допрос. В итоге никаких обвинений ФБР женщине не предъявили. Из соображений безопасности сотруднице RT всё-таки пришлось уехать из Штатов.