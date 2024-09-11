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11 сентября, 17:26

Избили и обыскали: Вооружённые ФБРовцы нагрянули в дом сотрудницы RT в Майами

RT: К сотруднице телеканала в США пришли с обыском вооружённые сотрудники ФБР

К работающей в США сотруднице Russia Today нагрянули с обысками 20 сотрудников ФБР. Об этом сообщает русскоязычная версия медиахолдинга RT.

Вооружённые силовики ворвались в дом женщины в Майами около пяти часов утра, когда она спала. Ей не дали одеться, избили и обыскали. После этого начался пятичасовой допрос. В итоге никаких обвинений ФБР женщине не предъявили. Из соображений безопасности сотруднице RT всё-таки пришлось уехать из Штатов.

Ранее сообщалось, что ФБР обыскивала дом ведущего Первого канала Дмитрия Саймса в штате Вирджиния. По словам соседей, из особняка вывозили вещи. Однако сам 76-летний журналист заявил, что находится в Москве и не был в Штатах с 2022 года. Вскоре американские власти предъявили обвинения Саймсу и его супруге Анастасии в «нарушении санкций». Теперь им обоим светит до 60 лет лишения свободы.

Скотт Риттер указал на странности в поведении агентов ФБР, обыскавших его дом
Скотт Риттер указал на странности в поведении агентов ФБР, обыскавших его дом
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Shutterstock / FOTODOM / Willie Pena

Наталья Демьянова
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