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5 сентября, 16:33

Ведущему Первого канала Саймсу грозит 60 лет тюрьмы в США

Власти США предъявили обвинения ведущему Первого канала Саймсу и его жене

Дмитрий Саймс. Обложка © ТАСС / Анвар Галеев

Дмитрий Саймс. Обложка © ТАСС / Анвар Галеев

Американские власти предъявили обвинения политологу и ведущему Первого канала Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии в «нарушении санкций». Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

«Дмитрий и Анастасия Саймс участвовали в схеме по нарушению санкций США», — говорится в сообщении ведомства.

Как утверждается в одном из обвинительных заключений, супруги «участвовали в схеме по нарушению санкций США в интересах находящегося под рестрикциями Первого канала, а также по отмыванию средств, полученных в результате этой схемы». По совокупности предъявленных обвинений Дмитрию и его жене может грозить наказание до 60 лет лишения свободы, причём каждому.

Ранее сообщалось, что ФБР обыскивила дом Дмитрия Саймса в штате Вирджиния. По словам соседей, из особняка вывозили вещи. Однако сам 76-летний ведущий заявил, что находится в Москве и не был в Штатах с 2022 года. Журналист назвал ситуацию странной и связал обыски с его заявлениями об Украине.

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Наталья Демьянова
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