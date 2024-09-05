Ведущему Первого канала Саймсу грозит 60 лет тюрьмы в США

Американские власти предъявили обвинения политологу и ведущему Первого канала Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии в «нарушении санкций». Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

Как утверждается в одном из обвинительных заключений, супруги «участвовали в схеме по нарушению санкций США в интересах находящегося под рестрикциями Первого канала, а также по отмыванию средств, полученных в результате этой схемы». По совокупности предъявленных обвинений Дмитрию и его жене может грозить наказание до 60 лет лишения свободы, причём каждому.