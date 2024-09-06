В Кремле оценили новые санкции США против российских СМИ

Давление на Россию и её граждан со стороны Соединённых Штатов не ослабевает. Однако Москва продолжает защищать свои интересы, каки и прежде. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новые санкции США.

«Вашингтон продолжает попытки оказывать давление на Россию, на граждан России. Продолжает оказывать давление даже на российские СМИ, которые занимаются информированием как граждан внутри нашей страны, так и мирового сообщества, что происходит — с нашего угла. Вашингтон не допускает даже возможности, чтобы эта подача с нашего угла была кому-то доступна», — указал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента отметил, что все действия США на данный момент направлены на оказание давления на Россию. Москва решительно отвергает подобную линию и продолжает придерживаться собственных интересов, подытожил он.