Песков: Тема России является неотъемлемой частью политической борьбы в США

Тема России является неотъемлемой частью политической борьбы в США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил слова главы государства Владимира Путина о том, что однажды в Штатах перестанут использовать нашу страну в этих целях и приносить двусторонние отношения в жертву собственным интересам.