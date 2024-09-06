Песков: Тема России является неотъемлемой частью политической борьбы в США
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Тема России является неотъемлемой частью политической борьбы в США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил слова главы государства Владимира Путина о том, что однажды в Штатах перестанут использовать нашу страну в этих целях и приносить двусторонние отношения в жертву собственным интересам.
«То, что и наша страна, и наш президент являются, наверное, к нашему сожалению, неотъемлемой частью политической борьбы самих США — это очевидно», — сказал представитель Кремля.
Ранее Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии ВЭФ понадеялся, что вице-президент США Камала Харрис в случае победы на ноябрьских выборах не будет ужесточать санкции против России. Глава государства также отметил заразительный смех кандидата от демократов. В ответ в Белом доме призвали российского лидера не обсуждать тему выборов в Штатах и «не вмешиваться» в них.