Америка снова пытается продемонстрировать свои антиконкурентные методы, которые на этот раз затронули телеканал RT. Новую «империю лжи» со стороны США заметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Это цензура, это борьба не «за», а «против» свободы слова, это антиконкурентные методы. Но когда это останавливало Соединённые Штаты? Они всё ещё пребывают в иллюзии собственного превосходства и пытаются играть роль мирового жандарма. Но плохо получается», — заявил депутат в беседе с RT.

По словам Слуцкого, данная антикомпания на Западе является не унижением СМИ, а наоборот высоким показателем. То есть штаты более чем признают телеканал и его профессиональные заслуги.

«Вы крутые! Вас не смогли одолеть западные конкуренты. Поэтому перешли к дискредитации в попытке закрыть рот. Но не выйдет!» — уверен парламентарий.