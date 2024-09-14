Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в интервью RT заявил, что новые обвинения в адрес телеканала связаны с предвыборной кампанией в США. Он подчеркнул, что американские власти подавляют свободу слова внутри страны. Такая реакция демонстрирует уязвимость системы, которая не способна выдержать конкуренцию мнений и аналитических подходов.

«Для США это смертельная опасность. И нет, это не опасность, а наоборот — благо для всего того, что мы называем свободой слова, свободой мысли и свободой выражения своих точек зрения на происходящее в мире. А Соединённые Штаты Америки в этом смысле безнадёжно отстали и вошли в противоречие с тенденциями, на которых развивается и живёт современный мир», — уверен Косачёв.