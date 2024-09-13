«И снова седая ночь»: Захарова затроллила Блинкена классикой Шатунова после введения новых санкций

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о старте дипломатической компании против RT из-за якобы «разведывательной деятельности» российского телеканала стоит расценивать как обыкновенный блокчейн. Соответствующий вывод сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Предлагаю относиться к действиям Блинкена как к блокчейну», — написала она в «телеграме».

Также дипломат не упустила возможность пожурить Вашингтон за вторичность в вопросе введения новых антироссийских санкций. Захарова подчеркнула, что анонсированные Госдепом рестрикции на фоне обвинений в адрес RT уже имели место ранее.

«И снова седая ночь», как говорится», — подытожила представитель МИД.