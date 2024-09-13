«И снова седая ночь»: Захарова затроллила Блинкена классикой Шатунова после введения новых санкций
Захарова призвала относиться к обвинениям Блинкена в адрес RT как к блокчейну
Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о старте дипломатической компании против RT из-за якобы «разведывательной деятельности» российского телеканала стоит расценивать как обыкновенный блокчейн. Соответствующий вывод сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Предлагаю относиться к действиям Блинкена как к блокчейну», — написала она в «телеграме».
Также дипломат не упустила возможность пожурить Вашингтон за вторичность в вопросе введения новых антироссийских санкций. Захарова подчеркнула, что анонсированные Госдепом рестрикции на фоне обвинений в адрес RT уже имели место ранее.
«И снова седая ночь», как говорится», — подытожила представитель МИД.
Американский Госдеп обвинил RT в якобы вмешательстве в дела других государств 13 сентября. Глава ведомства Блинкен уверен, что телеканал подрывает демократические институты США, за что заслуживает клеймо СМИ-разведчика. Незадолго до этого к сотруднице RT в Штатах нагрянули агенты ФБР, которые сначала пересчитали журналистке кости, а затем устроили ей многочасовой допрос.
Telegram / МИД России