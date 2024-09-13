Минфин США ввёл санкции против Дмитрия Киселёва и МИА «Россия сегодня»

Американский Минфин ввёл санкции против МИА «Россия сегодня» и её гендира Дмитрий Кисёлева. Кроме того, в санкционный список попали «ТВ-Новости» и НКО «Евразия» и её глава Нелли Парутенко. Это следует из опубликованной ведомством лицензии.

В частности Министерство финансов Штатов распорядилось завершить все финансовые операции с медиагруппой «Россия сегодня» до 13 ноября 2024 года.

«[Операции] разрешены до 00:01 по времени восточного побережья США (08:01 по Москве) 13 ноября 2024 года», — указано в лицензии.