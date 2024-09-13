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13 сентября, 18:47

Минфин США ввёл санкции против Дмитрия Киселёва и МИА «Россия сегодня»

Глава медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Глава медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Американский Минфин ввёл санкции против МИА «Россия сегодня» и её гендира Дмитрий Кисёлева. Кроме того, в санкционный список попали «ТВ-Новости» и НКО «Евразия» и её глава Нелли Парутенко. Это следует из опубликованной ведомством лицензии.

В частности Министерство финансов Штатов распорядилось завершить все финансовые операции с медиагруппой «Россия сегодня» до 13 ноября 2024 года.

«[Операции] разрешены до 00:01 по времени восточного побережья США (08:01 по Москве) 13 ноября 2024 года», — указано в лицензии.

Госдеп США обвинил RT в проведении тайных операций по вмешательству в дела стран
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Ранее Life.ru сообщал о том, что Великобритания дополнила список антироссийских санкций десятью кораблями. Речь идёт о нефтяных танкерах Nikolya Zuyev, SCF Vankor, Vladimir Tikhonov, SCF Baltica, NS ASIA, Leonid Loza, Olimpiysky Prospect, NS CLIPPER и NS CORONA.

Юрий Лысенко
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