Великобритания расширила антироссийские санкции на десять нефтяных танкеров

Все они, говорится в сообщении, ходят под флагом Габона. Также санкции наложены на танкер Zaliv Aniva под флагом Панамы. В Лондоне утверждают, что эти суда «вовлечены в деятельность» по дестабилизации и подрыве территориальной целостности Украины или получение выгоды от Правительства РФ. В частности, они обвиняются в «перевозке нефти или нефтепродуктов российского происхождения из России в третью страну».