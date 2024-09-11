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11 сентября, 08:03

Великобритания расширила антироссийские санкции на десять нефтяных танкеров

Великобритания расширила антироссийские санкции против десяти судов, сообщили в пресс-службе правительства Соединённого Королевства. Под ограничения попали нефтяные танкеры Nikolya Zuyev, SCF Vankor, Vladimir Tikhonov, SCF Baltica, NS ASIA, Leonid Loza, Olimpiysky Prospect, NS CLIPPER и NS CORONA.

Все они, говорится в сообщении, ходят под флагом Габона. Также санкции наложены на танкер Zaliv Aniva под флагом Панамы. В Лондоне утверждают, что эти суда «вовлечены в деятельность» по дестабилизации и подрыве территориальной целостности Украины или получение выгоды от Правительства РФ. В частности, они обвиняются в «перевозке нефти или нефтепродуктов российского происхождения из России в третью страну».

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Ранее Великобритания ввела санкции против Воздушно-космических сил (ВКС) России и 924-го Государственного центра беспилотной авиации. Также ограничения коснулись, в частности, пяти морских судов, по мнению Лондона «задействованных в оказании военной поддержки Москве».

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Shutterstock / FOTODOM / Aerial-motion

Матвей Константинов
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