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9 сентября, 22:22

В США арестован житель Массачусетса по обвинению в обходе антироссийских санкций

Власти США арестовали Сэма Бхамбхани, проживающего в штате Массачусетс, по обвинению в попытке обойти антироссийские санкции. По данным судебного портала страны, мужчину задержали 9 сентября. Ему инкриминируют сговор с целью продажи лазерного оборудования, предназначенное для сварки, маркировки, резки, глубокого гравирования и систем движения.

Следствие утверждает, что Бхамбхани действовал совместно с Максимом Тесленко, гражданином России, который занимался перепродажей оборудования Уральскому электромеханическому заводу, входящему в госкорпорацию «Росатом».

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Ранее в Ростовской области задержали женщину, подозреваемую в передаче Украине информации о местоположении российских войск. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. В другом случае, сотрудники Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике задержали жительницу Мариуполя, подозреваемую в шпионаже в пользу Украины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anton Prado PHOTO

Артём Гапоненко
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