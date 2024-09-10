В США арестован житель Массачусетса по обвинению в обходе антироссийских санкций

Власти США арестовали Сэма Бхамбхани, проживающего в штате Массачусетс, по обвинению в попытке обойти антироссийские санкции. По данным судебного портала страны, мужчину задержали 9 сентября. Ему инкриминируют сговор с целью продажи лазерного оборудования, предназначенное для сварки, маркировки, резки, глубокого гравирования и систем движения.