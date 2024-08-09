Арестованного на Кипре россиянина Петрова экстрадировали в США

Россиянина Артура Петрова экстрадировали с Кипра в США по делу о нарушении экспортных ограничений и поставок микроэлектроники для РФ в обход санкций. Об этом сообщил американский Минюст.

"33-летний Артур Петров, имеющий гражданство России и Германии, впервые явился сегодня в федеральный суд после его экстрадиции из Республики Кипр", — сказано в заявлении.

Петрову предъявили обвинения по 11 пунктам, в том числе из-за нарушений экспортного контроля, контрабанды, сетевого мошенничества и отмывания денег.