Арестованного на Кипре россиянина Петрова экстрадировали в США
Россиянина Артура Петрова экстрадировали с Кипра в США по делу о нарушении экспортных ограничений и поставок микроэлектроники для РФ в обход санкций. Об этом сообщил американский Минюст.
"33-летний Артур Петров, имеющий гражданство России и Германии, впервые явился сегодня в федеральный суд после его экстрадиции из Республики Кипр", — сказано в заявлении.
Петрову предъявили обвинения по 11 пунктам, в том числе из-за нарушений экспортного контроля, контрабанды, сетевого мошенничества и отмывания денег.
Напомним, Петрова арестовали на Кипре в августе 2023 года по запросу Вашингтона. В апреле этого года Апелляционный суд страны одобрил его экстрадицию в США. Его обвиняют в незаконном экспорте в Россию произведённой в Соединённых Штатах микроэлектроники после начала спецоперации.
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