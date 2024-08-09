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9 августа, 20:42

Арестованного на Кипре россиянина Петрова экстрадировали в США

Россиянина Артура Петрова экстрадировали с Кипра в США по делу о нарушении экспортных ограничений и поставок микроэлектроники для РФ в обход санкций. Об этом сообщил американский Минюст.

"33-летний Артур Петров, имеющий гражданство России и Германии, впервые явился сегодня в федеральный суд после его экстрадиции из Республики Кипр", — сказано в заявлении.

Петрову предъявили обвинения по 11 пунктам, в том числе из-за нарушений экспортного контроля, контрабанды, сетевого мошенничества и отмывания денег.

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Напомним, Петрова арестовали на Кипре в августе 2023 года по запросу Вашингтона. В апреле этого года Апелляционный суд страны одобрил его экстрадицию в США. Его обвиняют в незаконном экспорте в Россию произведённой в Соединённых Штатах микроэлектроники после начала спецоперации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / CHRISTOPHER E ZIMMER

Артур Лапсаков
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