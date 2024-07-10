В Японии арестовали россиянина из-за экспорта гидроциклов и мотоциклов в РФ
В японской Осаке арестовали гражданина РФ, который подозревается в экспорте гидроциклов и прочих товаров в Россию, невзирая на санкции. О произошедшем сообщило российское генконсульство в Осаке, пообещав держать ситуацию на контроле.
"Мы были уведомлены полицией лишь недавно. Будем продолжать держать ситуацию на контроле", — рассказали РИА "Новости" в диппредставительстве.
Речь идёт о 38-летнем россиянине, выступавшем представителем торговой компании Astrade. Среди товаров, которые он экспортировал, согласно материалам дела, упоминаются гидроциклы, двигатели для кораблей, подержанные мотоциклы. Сообщается, что это первый арест в Японии, касающийся обвинений в экспорте товаров в Россию, вопреки санкциям.
Ранее апелляционный суд в Никосии (Кипр) одобрил экстрадицию в США гражданина РФ Артура Петрова, который был арестован в 2023 году по запросу американской полиции. Мужчину обвиняют в поставках микроэлектроники в Россию в обход санкций.
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