В Японии арестовали россиянина из-за экспорта гидроциклов и мотоциклов в РФ

В японской Осаке арестовали гражданина РФ, который подозревается в экспорте гидроциклов и прочих товаров в Россию, невзирая на санкции. О произошедшем сообщило российское генконсульство в Осаке, пообещав держать ситуацию на контроле.

"Мы были уведомлены полицией лишь недавно. Будем продолжать держать ситуацию на контроле", — рассказали РИА "Новости" в диппредставительстве.

Речь идёт о 38-летнем россиянине, выступавшем представителем торговой компании Astrade. Среди товаров, которые он экспортировал, согласно материалам дела, упоминаются гидроциклы, двигатели для кораблей, подержанные мотоциклы. Сообщается, что это первый арест в Японии, касающийся обвинений в экспорте товаров в Россию, вопреки санкциям.