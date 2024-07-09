Швейцария расширила список антироссийских санкций
Швейцария ввела санкции против 69 физлиц и 86 организаций из России
Швейцарские власти решили дополнить список санкций против России в связи с конфликтом на Украине, добавив туда 69 физических лиц и 86 организаций. Об этом сказано на сайте федерального правительства страны.
Также Швейцария запретила у себя рекламу некоторых российских СМИ. В список попали РИА "Новости", "Известия", "Российская газета" и неожиданно чешский портал Voice of Europe ("Голос Европы"), базирующийся в Праге. Однако никаких ограничений на вещательную деятельность не предусматривалось.
"Министерство экономики, образования и науки Швейцарии ввело запрет на рекламу четырёх СМИ в связи с пропагандистскими и дезинформационными кампаниями России. В отличие от мер, принятых ЕС, запрет на вещание в Швейцарии на эти СМИ не распространяется", — сказано в заявлении правительства.
Ранее руководство ЕС решило запретить доступ на своей территории к трём российским и одному европейскому СМИ. Так, под ограничения попали "Российская газета", "Известия", РИА "Новости" и чешский портал "Голос Европы". Это является частью борьбы Евросоюза с пророссийскими взглядами граждан. В Госдуме такой подход не оценили. Вячеслав Володин тогда заявил, что европейские власти рубят на корню любые мнения, которые отличаются от официальной позиции стран – участниц Евросоюза.
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