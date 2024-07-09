Швейцария расширила список антироссийских санкций

Швейцарские власти решили дополнить список санкций против России в связи с конфликтом на Украине, добавив туда 69 физических лиц и 86 организаций. Об этом сказано на сайте федерального правительства страны.

Также Швейцария запретила у себя рекламу некоторых российских СМИ. В список попали РИА "Новости", "Известия", "Российская газета" и неожиданно чешский портал Voice of Europe ("Голос Европы"), базирующийся в Праге. Однако никаких ограничений на вещательную деятельность не предусматривалось.