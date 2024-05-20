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20 мая, 09:45

Песков призвал разобраться, прежде чем отвечать на запрет российских СМИ в ЕС

Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал разобраться в ситуации, прежде чем отвечать на запрет вещания российских СМИ в Евросоюзе. Он указал, что медиа, попавшие под ограничения, и так не работали в Европе.

"Там же речь идёт об "Известиях", "Российской газете". Дело в том, что у этих СМИ и не было никакого вещания в ЕС. Нужно разобраться, что имеется в виду", — пояснил представитель Кремля.

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Напомним, 15 мая ЕС согласовал запрет на вещание для трёх российских и одного европейского СМИ: "Российской газеты", "Известий", РИА "Новости" и чешского портала Voice of Europe. Ограничения являются частью стратегии Еврокомиссии по борьбе с "пророссийскими взглядами". Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя это, уличил Брюссель в сокрытии правды от жителей объединения.

Александр Юнашев
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