Песков призвал разобраться, прежде чем отвечать на запрет российских СМИ в ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал разобраться в ситуации, прежде чем отвечать на запрет вещания российских СМИ в Евросоюзе. Он указал, что медиа, попавшие под ограничения, и так не работали в Европе.

"Там же речь идёт об "Известиях", "Российской газете". Дело в том, что у этих СМИ и не было никакого вещания в ЕС. Нужно разобраться, что имеется в виду", — пояснил представитель Кремля.