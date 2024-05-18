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Регион
18 мая, 08:06

Госдума обвинила ЕС в сокрытии правды от европейцев из-за запрета российских СМИ

Володин: Власти ЕС блокируют любые СМИ, представляющие иной взгляд на события

Европейские власти постоянно твердят о верховенстве свободы слова, но на самом деле они её терпеть не могут. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин на фоне распоряжения Совета Европы прекратить вещание РИА "Новости", газеты "Известия" и "Российской газеты" на территории стран Евросоюза.

Володин указал на двойные стандарты ЕС, руководствуясь которыми европейские структуры постоянно говорят о важности свободы слова, но на деле пресекают любые её проявления, которые не вторят риторике стран Европы. Руководство ЕС не может убедить собственных граждан в своей правоте, поскольку оно просто не обладает соответствующими доводами, считает спикер Госдумы.

Как только европейские власти замечают в информационной среде элементы, которые отражают альтернативный взгляд на происходящие в мире события, они тут же блокируют их, уничтожая тем самым свободу слова и нарушая право на свободное распространение и получение информации. Фактически они вводят цензуру, которая позволяет транслировать гражданам лишь своё собственное видение, чтобы скрыть правду и оставаться у власти как можно дольше.

"Решение о запрете вещания — это не что иное, как желание закрыть доступ к объективной и достоверной информации жителям европейских стран", — подытожил Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.

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На просторах стран Евросоюза вновь повеяло духом свободы и демократии, когда ЕС утвердил запрет на прекращение вещания трём российским и одному европейскому СМИ из Чехии, которое они сочли пророссийским. Власти Европы хотят, чтобы мера вступила в силу до выборов в Европарламент 6–9 июня. Она является частью стратегии ЕК по борьбе с "пророссийскими взглядами".

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