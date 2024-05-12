В Чехии призвали противостоять РФ при угрозе западным ценностям
Глава Чехии Павел: Европа должна противостоять РФ при угрозе интересам Запада
Европа должна вести себя конструктивно, только если таким образом будет проявлять себя Россия. Об этом в беседе с Die Presse заявил глава Чехии Петр Павел.
"Если Россия ведёт себя конструктивно, то Европа всегда должна поступать таким же образом", — пояснил Павел.
Европейский лидер призвал противостоять Москве, если та будет действовать против интересов Запада и ставить под угрозу образ жизни и ценности. Павел обратил внимание на то, что противостояние РФ может стать частью ежедневной политической жизни. При этом не обязательно, чтобы конфронтация была военной.
Ранее Петр Павел высказался и о предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне, который должен состояться 9–11 июля этого года. По мнению президента Чехии, на саммите не будет принято решение о членстве Украины в альянсе. Он посоветовал Украине выгодно обменять членство на гарантии безопасности для себя.
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