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12 мая, 00:44

В Чехии призвали противостоять РФ при угрозе западным ценностям

Глава Чехии Павел: Европа должна противостоять РФ при угрозе интересам Запада

Европа должна вести себя конструктивно, только если таким образом будет проявлять себя Россия. Об этом в беседе с Die Presse заявил глава Чехии Петр Павел.

"Если Россия ведёт себя конструктивно, то Европа всегда должна поступать таким же образом", — пояснил Павел.

Европейский лидер призвал противостоять Москве, если та будет действовать против интересов Запада и ставить под угрозу образ жизни и ценности. Павел обратил внимание на то, что противостояние РФ может стать частью ежедневной политической жизни. При этом не обязательно, чтобы конфронтация была военной.

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Ранее Петр Павел высказался и о предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне, который должен состояться 9–11 июля этого года. По мнению президента Чехии, на саммите не будет принято решение о членстве Украины в альянсе. Он посоветовал Украине выгодно обменять членство на гарантии безопасности для себя.

Обложка ©

Unsplash / Radek Kozák

Анатолий Симоненко
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