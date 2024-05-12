В Чехии призвали противостоять РФ при угрозе западным ценностям

Европа должна вести себя конструктивно, только если таким образом будет проявлять себя Россия. Об этом в беседе с Die Presse заявил глава Чехии Петр Павел.

"Если Россия ведёт себя конструктивно, то Европа всегда должна поступать таким же образом", — пояснил Павел.

Европейский лидер призвал противостоять Москве, если та будет действовать против интересов Запада и ставить под угрозу образ жизни и ценности. Павел обратил внимание на то, что противостояние РФ может стать частью ежедневной политической жизни. При этом не обязательно, чтобы конфронтация была военной.