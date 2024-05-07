В МИД РФ назвали условие, при котором Россия ударит по военным объектам Британии
Захарова: РФ ударит по военным объектам Британии при реализации угроз Лондона
Москва может нанести удар по объектам Британии на Украине и за её пределами, если будут реализованы угрозы Лондона об атаках ВСУ по России оружием Соединённого Королевства. С таким заявлением во вторник, 7 мая, выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если подобный сценарий будет реализован, то наша страна оставляет за собой право отвечать соответствующим образом, то есть использовать в качестве цели британские объекты, находящиеся как на территории Украины, так и за её пределами, — военные объекты, вооружения и так далее", — указала она в разговоре с ТАСС.
Дипломат подчеркнула, что заявление главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о "праве" Киева применять оружие Соединённого Королевства для атак по РФ являются безумными.
Напомним, 2 мая Reuters процитировало Кэмерона, который заявил о "праве" Украины бить по России полученным от Лондона оружием. Через какое-то время агентство отозвало опубликованную новость. Журналисты пообещали разместить обновлённую версию текста. Но через несколько часов публикация вновь появилась на портале без каких-либо правок. В Кремле назвали такие заявления Кэмерона прямой эскалацией. 6 мая МИД России заявил о вызове британского посла в РФ Найджела Кейси. Ему выразили решительный протест в связи с недавним заявлением Кэмерона.
VK / МИД России