В МИД РФ назвали условие, при котором Россия ударит по военным объектам Британии

Москва может нанести удар по объектам Британии на Украине и за её пределами, если будут реализованы угрозы Лондона об атаках ВСУ по России оружием Соединённого Королевства. С таким заявлением во вторник, 7 мая, выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если подобный сценарий будет реализован, то наша страна оставляет за собой право отвечать соответствующим образом, то есть использовать в качестве цели британские объекты, находящиеся как на территории Украины, так и за её пределами, — военные объекты, вооружения и так далее", — указала она в разговоре с ТАСС.