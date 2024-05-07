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7 мая, 13:07

В МИД РФ назвали условие, при котором Россия ударит по военным объектам Британии

Захарова: РФ ударит по военным объектам Британии при реализации угроз Лондона

Москва может нанести удар по объектам Британии на Украине и за её пределами, если будут реализованы угрозы Лондона об атаках ВСУ по России оружием Соединённого Королевства. С таким заявлением во вторник, 7 мая, выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если подобный сценарий будет реализован, то наша страна оставляет за собой право отвечать соответствующим образом, то есть использовать в качестве цели британские объекты, находящиеся как на территории Украины, так и за её пределами, — военные объекты, вооружения и так далее", — указала она в разговоре с ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что заявление главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о "праве" Киева применять оружие Соединённого Королевства для атак по РФ являются безумными.

МИД пригрозил, что военные объекты Британии могут стать целями России
МИД пригрозил, что военные объекты Британии могут стать целями России

Напомним, 2 мая Reuters процитировало Кэмерона, который заявил о "праве" Украины бить по России полученным от Лондона оружием. Через какое-то время агентство отозвало опубликованную новость. Журналисты пообещали разместить обновлённую версию текста. Но через несколько часов публикация вновь появилась на портале без каких-либо правок. В Кремле назвали такие заявления Кэмерона прямой эскалацией. 6 мая МИД России заявил о вызове британского посла в РФ Найджела Кейси. Ему выразили решительный протест в связи с недавним заявлением Кэмерона.

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VK / МИД России

Никита Осипов
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