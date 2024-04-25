На Кипре разрешили экстрадировать в США россиянина, обвиняемого в незаконном экспорте микроэлектроники
Апелляционный суд Кипра одобрил экстрадицию в США россиянина Артура Петрова
Апелляционный суд в Никосии (Кипр) одобрил экстрадицию в США гражданина РФ Артура Петрова, который был арестован в 2023 году по запросу американской полиции. Мужчину обвиняют в поставках микроэлектроники в Россию в обход санкций.
Сам Петров указал, что решение кипрского Апелляционного суда "не поддаётся объяснению", так как окружной суд в Ларнаке ранее признал незаконность экстрадиции.
"Мои адвокаты будут изучать данное решение Апелляционного суда, проведут экспертизу, после чего станет понятно, подавать апелляцию в Верховный суд Кипра или нет. По словам россиянина, подавать апелляцию в Верховный суд имеет смысл в том случае, если будут выявлены серьёзные юридические ошибки при вынесении последнего решения", — приводит ТАСС слова Петрова.
В 2023 году в Министерстве юстиций США заявляли, что Петров, также имеющий немецкое гражданство, был арестован на Кипре по запросу американских властей по подозрению в экспорте микроэлектроники в Россию. Мужчину подозревают в участии в сети по закупке технологий и микроэлектроники для поставок производителям из РФ военной продукции.
А ранее Life.ru рассказывал, что Британский суд разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США. Мужчина стал известен благодаря публикации секретных и конфиденциальных материалов правительств разных стран, в частности США. В 2010 году он бежал в Швецию, потом долго укрывался в Посольстве Эквадора в Лондоне. После того как журналиста лишили убежища, его арестовала полиция Британии. В декабре 2021 года суд разрешил экстрадицию Ассанжа в США. Основателю WikiLeaks грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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