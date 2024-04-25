На Кипре разрешили экстрадировать в США россиянина, обвиняемого в незаконном экспорте микроэлектроники

Апелляционный суд в Никосии (Кипр) одобрил экстрадицию в США гражданина РФ Артура Петрова, который был арестован в 2023 году по запросу американской полиции. Мужчину обвиняют в поставках микроэлектроники в Россию в обход санкций.

Сам Петров указал, что решение кипрского Апелляционного суда "не поддаётся объяснению", так как окружной суд в Ларнаке ранее признал незаконность экстрадиции.

"Мои адвокаты будут изучать данное решение Апелляционного суда, проведут экспертизу, после чего станет понятно, подавать апелляцию в Верховный суд Кипра или нет. По словам россиянина, подавать апелляцию в Верховный суд имеет смысл в том случае, если будут выявлены серьёзные юридические ошибки при вынесении последнего решения", — приводит ТАСС слова Петрова.